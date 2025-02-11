Кличко на форумі "Демократична стійкість України" підкреслив важливість збереження демократичних стандартів

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Політична система України має повернутися до демократичних стандартів, за які продовжують боротися українці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", який відбувся у Києві.

"Російське вторгнення стало найбільшим викликом для збереження державності України. Але важливо, щоб після війни політична система країни відповідала демократичним стандартам, за які продовжують боротися українці", - заявив Віталій Кличко.

Мер Києва також наголосив на важливій ролі місцевого самоврядування та реформи децентралізації влади.

"Ця реформа була однією з найуспішніших в країні, але сьогодні, на жаль, бачимо тривожні процеси, спрямовані на централізацію влади. Ми не повинні допустити згортання демократичних перетворень. Громади не можна позбавляти права обирати владу на місцях, впливати на рішення", - наголосив Кличко.

У форумі взяли участь посли ЄС та Канади в Україні, народні депутати, представники політичних партій, громадських організацій. Мета заходу - консолідація зусиль політичних партій, громадянського суспільства та міжнародних партнерів для зміцнення демократичних інститутів України як в умовах війни, так і після її завершення.