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21:58 24.02.2025

Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

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Раді знову пропонують прийняти заяву про підтримку демократії, яку можуть розглянути на засіданні у вівторок

Народні депутати знову пропонують Верховній Раді прийняти заяву про підтримку демократії в Україні в умовах агресії російської федерації і зафіксувати, що вибори президента відбудуться після закінчення війни.

Відповідний проєкт постанови (№13041) зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

"Верховна Рада… констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення російської федерації воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією… Разом з тим, український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після завершення війни. Верховна Рада заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту… оголосить проведення виборів президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів", - говориться у проєкті заяви.

У тексті документу підкреслюється, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах, а його мандат український народ та Верховна Рада не ставить під сумнів.

"Парламент… акцентує увагу на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що президент… Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно із частиною першою статті 108 Конституції України", - відзначається у заяві.

Серед авторів проєкту постанови голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікер Олена Кондратюк, голови фракцій Давид Арахамія ("Слуга народу"), Олександра Устинова ("Голос").

Як повідомлялось, Верховній Раді на пленарному засіданні у понеділок не вистачило голосів для прийняття постанови про підтримку демократії в Україні (№13039). За постанову проголосували всього 218 народних депутатів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів у підтримку документа - ІФ-У).

За словами народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос"), проєкт постанови (№13041) винесуть на голосування Верховної Ради у вівторок.

"Завтра знову будуть голосувати і начебто цього разу голоси мають знайти", - написав Железняк у соціальній мережі Телеграм.

 

Теги: #рада #постанова #демократія

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