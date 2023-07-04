Політика

16:56 04.07.2023

США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

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США завжди можуть розраховувати на Україну як союзника - Зеленський

США завжди можуть розраховувати на Україну як їхнього союзника "в коаліції вільних і сміливих", сказав у відеозверненні з нагоди Дня незалежності США у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Світ бачить зараз максимально чітко: хто з Україною — той за свободу. А після нашої перемоги світ переконається знову: хто цінує свободу, той завжди перемагає. Щасливого 4 липня, Америко! І, будь ласка, пам'ятай, що в коаліції вільних і сміливих ти можеш завжди розраховувати на Україну-союзника", - сказав він.

За словами Зеленського, "українська сміливість опановує американську зброю та убезпечує демократію, яку ми з вами цінуємо однаково. Українська волелюбність за вашої підтримки запалила нове потужне полум'я свободи в нашій частині Європи, яке не згасне й гарантує, що тиранія ніколи більше не пройде Європою".

"А отже, Європа не потребуватиме участі ваших солдатів у кровопролитних битвах заради свободи. А українська мрія жити вільно, коли її увінчає перемога в жорстокій і неспровокованій війні, розпочатій Росією, дасть свіжу енергію американському лідерству", - заявив він.

Лише сміливі, сказав президент, "здобувають незалежність, і лише найкращі зі сміливих здатні передавати свободу від покоління до покоління".

"Майже два з половиною століття Америка – це земля вільних і дім сміливих, який приваблює людей з усього світу, котрі шукають більшого й прагнуть вищого. І хоч не буває шляху без помилок, Америка давала й дає потужну мрію про те, що там, де зараз панує темрява безправ’я, колись засяє свобода. Бути союзником такої мрії, такої сміливості й такої свободи – це честь для нас", - заявив Зеленський.

 

Теги: #сша #зеленський

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