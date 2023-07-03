Політика

23:01 03.07.2023

Кулеба: грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті

2 хв читати
Кулеба: грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що грузинська влада хоче довести ув'язненого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до смерті.

"Я думаю, реально вони хочуть довести його (Саакашвілі - ІФ-У) до смерті. Причому це все тримається виключно на особистій ненависті та помсті, яку нові грузинські управлінці мають щодо Саакашвілі. Це ж не те, що стосується якихось раціональних аргументів". "Немає людини – немає проблеми", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

За словами міністра, Київ пропонував та пропонує грузинській стороні різні варіанти, як повернути Саакашвілі в Україну, а також відомо, що інші країни робили подібні пропозиції, координуючись із Києвом.

"Якщо вони (влада Грузії – ІФ-У) вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики – дайте йому виїхати з Грузії, нехай живе спокійним життям в Україні чи якійсь іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватися з Росією, якщо ви так хочете. Але ж ми бачимо інше, ми бачимо сліпу, просто звірячу політику – довести його до смерті", - заявив глава МЗС.

Також Кулеба зазначив, що сьогодні ситуація із Саакашвілі "досягла точки кипіння" і на кадри із ув'язненим екс-президентом Грузії неможливо спокійно дивитися.

"Ми стежимо за ситуацією навколо нього, перебуваємо в контакті з ним, але просто сьогодні все досягло точки кипіння, тому й пішли сьогодні на такий різкий крок. Різкий, але справедливий. Коли держава чимось незадоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на кілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом", - сказав міністр.

Він підкреслив, що в дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує.

"І консультуватися зі своїм урядом він (посол - ІФ-У) повинен, власне, про те, куди взагалі йде Грузія і навіщо вони руйнують грузино-українські відносини, і що вони мають зробити для того, щоб їх урятувати. Ми вважаємо, що вони мають припинити знущання з Міхеїла Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він громадянин України", – заявив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в Києві і висловити йому протест у зв'язку з ув'язненням екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин залишити Україну для проведення консультацій.

Теги: #україна #влада #саакашвілі #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:50 03.07.2023
Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

Брюссель розраховує на активну роль Мадрида в наданні допомоги ЄС Україні

20:04 03.07.2023
Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

Зеленський закликав Грузію передати Саакашвілі в Україну. МЗС України висловить протест

16:28 03.07.2023
Саакашвілі заявив на суді про свою невинуватість у всіх порушених проти нього кримінальних справах

Саакашвілі заявив на суді про свою невинуватість у всіх порушених проти нього кримінальних справах

06:31 03.07.2023
Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

Член паралімпійської нацзбірної РБ причетний до викрадення українських дітей із ТОТ

04:22 03.07.2023
Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

Татарстан і Дагестан будуть окремими країнами, які не мають нічого спільного з РФ - Данілов

04:13 03.07.2023
ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

ФРН не хоче постачати Україні зброю, яка може вразити територію РФ – Шольц

02:14 03.07.2023
Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області – ОВА

Росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних громад Сумської області – ОВА

00:09 03.07.2023
Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

Загроза застосування росіянами ударних БпЛА у Дніпропетровській та Запорізькій областях – ПС ЗСУ

14:39 02.07.2023
У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

У Дніпропетровській та Херсонській областях тривають роботи з відновлення централізованого водопостачання - Олексій Кулеба

07:47 02.07.2023
Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

Глава МЗС Кулеба закликав Німеччину не блокувати рух України в НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Мінреінтеграції закликали позбавити Балицького мандата депутата Запорізької облради

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

Президент Литви: Прибув до Києва з головним меседжем - місце України в НАТО

Шмигаль подякував послу Німеччини Фельдгузен за важливу роботу з розвитку двосторонніх відносин

Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

ОСТАННЄ

У Мінреінтеграції закликали позбавити Балицького мандата депутата Запорізької облради

Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

Україна буде готова до формату дипломатії після виходу на міжнародно визнані кордони - Зеленський

Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

ЄС продовжить розмірковувати над можливістю використання "знерухомлених" російських активів - фон дер Ляєн

Війна не є виправданням для утисків прав громад - Кличко

ЄС засудив руйнування РФ греблі Каховської ГЕС й знову заявив про необхідність забезпечити відповідальність РФ за її війну проти України - висновки саміту

ЄС закликав Білорусь та Іран припинити підтримувати РФ у її війні проти України - висновки

ЄС знову заявляє, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно - висновки саміту

Кличко у Львові виступив на відкритті Lviv Urban Forum та провідав поранених у реабілітаційному центрі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА