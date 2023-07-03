Кулеба: грузинська влада хоче довести Саакашвілі до смерті

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що грузинська влада хоче довести ув'язненого екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до смерті.

"Я думаю, реально вони хочуть довести його (Саакашвілі - ІФ-У) до смерті. Причому це все тримається виключно на особистій ненависті та помсті, яку нові грузинські управлінці мають щодо Саакашвілі. Це ж не те, що стосується якихось раціональних аргументів". "Немає людини – немає проблеми", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок увечері.

За словами міністра, Київ пропонував та пропонує грузинській стороні різні варіанти, як повернути Саакашвілі в Україну, а також відомо, що інші країни робили подібні пропозиції, координуючись із Києвом.

"Якщо вони (влада Грузії – ІФ-У) вважають Саакашвілі загрозою для внутрішньої політики – дайте йому виїхати з Грузії, нехай живе спокійним життям в Україні чи якійсь іншій країні світу. І живіть там далі, продовжуйте зближуватися з Росією, якщо ви так хочете. Але ж ми бачимо інше, ми бачимо сліпу, просто звірячу політику – довести його до смерті", - заявив глава МЗС.

Також Кулеба зазначив, що сьогодні ситуація із Саакашвілі "досягла точки кипіння" і на кадри із ув'язненим екс-президентом Грузії неможливо спокійно дивитися.

"Ми стежимо за ситуацією навколо нього, перебуваємо в контакті з ним, але просто сьогодні все досягло точки кипіння, тому й пішли сьогодні на такий різкий крок. Різкий, але справедливий. Коли держава чимось незадоволена, то перший рівень реакції – це висловити протест. Другий рівень реакції – відкликати свого посла на консультації. А третій рівень реакції, на кілька рівнів вищий за жорсткістю – попросити посла цієї країни виїхати з України на консультації зі своїм урядом", - сказав міністр.

Він підкреслив, що в дипломатії це надзвичайно жорстка форма, але грузинська влада на неї заслуговує.

"І консультуватися зі своїм урядом він (посол - ІФ-У) повинен, власне, про те, куди взагалі йде Грузія і навіщо вони руйнують грузино-українські відносини, і що вони мають зробити для того, щоб їх урятувати. Ми вважаємо, що вони мають припинити знущання з Міхеїла Саакашвілі і повернути його нам, оскільки він громадянин України", – заявив Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив МЗС викликати посла Грузії в Києві і висловити йому протест у зв'язку з ув'язненням екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Зеленський також доручив МЗС запропонувати послу протягом 48 годин залишити Україну для проведення консультацій.