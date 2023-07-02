Співробітники посольства РФ у Бухаресті покинули Румунію спецрейсом

40 співробітників посольства РФ у Бухаресті разом із членами родин вилетіли спецрейсом до Москви на вимогу влади Румунії скоротити вдвічі штат дипломатичного представництва, повідомило видання Оbservervarvar у суботу ввечері.

Зазначається, що деякі співробітники посольства вже покинули Румунію раніше.

У п'ятницю, 30 червня, Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що 40 співробітників російської дипломатичної місії в Бухаресті разом із членами їхніх родин мають покинути територію Румунії.

"МЗС інформує, що 40 співробітників російської дипломатичної місії в Бухаресті разом із членами їхніх сімей мають намір покинути територію Румунії на борту цивільного літака, що належить російській авіакомпанії. Цей захід відображає виконання рішення румунської сторони у встановлені терміни відповідно до процедур, які використовуються іншими державами-членами ЄС в аналогічних ситуаціях", - ідеться в пресрелізі МЗС у п'ятницю.

У заяві МЗС Румунії йдеться, що рішення влади країни, ухвалене на початку червня, "відображає поточний рівень двосторонніх відносин у контексті початку агресивної війни РФ проти України".

Як повідомлялося, 8 червня, у МЗС Румунії заявили про рішення скоротити дипломатичний та адміністративно-технічний персонал РФ у Румунії.

Згідно з рішенням Румунії, Росія має скоротити кількість посад у штаті на 51 позицію, тобто прибрати 21 дипломатичну посаду і 30 посад техніко-адміністративного персоналу. Фактично РФ має скоротити свій штат у Румунії на 40 осіб - на 11 дипломатів і 29 осіб техніко-адміністративного персоналу (різниця пояснюється тим, що не всі посади зараз зайняті).