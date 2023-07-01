Зеленський: розраховуємо на підтримку Іспанії в питанні вступу до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з іспанськими журналістами.

"Перед важливим візитом до Києва прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса поговорив з іспанськими журналістами. Саме з візиту до України Мадрид розпочинає своє піврічне головування в ЄС", - написав Зеленський у телеграм-каналі в суботу.

"Для нас це будуть визначальні шість місяців щодо початку переговорів про вступ. Розраховуємо в цьому на підтримку Іспанії. Ми маємо спільне завдання: працювати з країнами Латинської Америки та залучити якомога більше з них до реалізації нашої Формули миру", - додав президент.

"Говорили про це, а також про кричущу ситуацію на ЗАЕС, розкол у Росії та наші очікування від Вільнюського саміту НАТО", - розповів Зеленський про теми, які обговорювали на зустрічі з журналістами з Іспанії.