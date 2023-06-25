Політика

21:06 25.06.2023

Перерваний заколот найманців у Росії показує "дуже серйозні тріщини" у владі Путіна - Блінкен

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Перерваний заколот найманців у Росії показує "дуже серйозні тріщини" у владі Путіна - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у неділю заявив, що повстання проти президента Росії Володимира Путіна, яке зірвалося, організоване найманим лідером і близьким союзником, наголошує, що рішення Путіна вторгнутися в Україну посіяло хаос і в його власній країні, передає abcNEWS.

"Якщо розглядати ситуацію в контексті 16 місяців тому, Путін стояв на порозі Києва в Україні, розраховуючи взяти місто за лічені дні і стерти країну з карти. Тепер йому доводиться захищати Москву, столицю Росії, від найманця його власного творіння", - сказав Блінкен в ефірі abcNEWS.

"Ми побачили, що з'явилися дуже серйозні тріщини", - зазначив Блінкен, додавши: "Куди вони підуть, якщо підуть, коли підуть, сказати дуже важко. Я не хочу спекулювати".

Крім того, Держсекретар США додав, що "не думає, що ми побачили останній акт" дій приватної військової групи "Вагнер" у Росії.

Блінкен зазначив, що конфлікт із Пригожиним не був "сюрпризом" з огляду на те, що напруженість наростала протягом кількох місяців, але США поки що не знають - і, можливо, не зможуть повністю з'ясувати, - що призвело до того, що Пригожин відмовився від посади, водночас, як його група протягом кількох годин дедалі ближче й ближче наближалася до Москви.

"Що насправді спричинило цей очевидний розкол (між Пригожиним і Путіним - ІФ-У) і що буде далі, ми не можемо припускати. Наша увага була і буде зосереджена на самій Україні", - сказав Держсекретар США в ефірі abcNEWS.

 

 

 

Теги: #сша #реакція #блінкен #пригожин

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