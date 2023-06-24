Туреччина готова зробити внесок у врегулювання ситуації в РФ - Ердоган у розмові з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у врегулювання подій у РФ.

"Під час розмови обговорювалися останні події в Росії. Під час зустрічі президент Ердоган наголосив на важливості діяти зі здоровим глуздом. Під час зустрічі наголошувалося, що ніхто не повинен брати на себе відповідальність за те, що сталося в Росії. Президент Ердоган заявив, що ми, як Туреччина, готові зробити свій внесок у якнайшвидше врегулювання подій у цьому контексті", - повідомляється у твіттері пресслужби глави Турецької держави в суботу.