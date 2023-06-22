Політика

13:09 22.06.2023

Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

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Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про важливість збереження єдності всередині країни.

"Ми всі розуміємо, що ми маємо бути об'єднаними всередині України: політично, у військовому та інших сенсах. Не може бути опозиції, тому що ми всі боремося за виживання, демократичні принципи та цінності", - сказав Шмигаль на пресконференції в Лондоні в четвер, коментуючи запитання про заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на нього.

Як повідомлялося, 21 червня Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на нього особисто і столичну владу загалом.

Теги: #кличко #реакція #шмигаль

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