Шмигаль: Не може бути опозиції, оскільки ми всі боремося за виживання

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про важливість збереження єдності всередині країни.

"Ми всі розуміємо, що ми маємо бути об'єднаними всередині України: політично, у військовому та інших сенсах. Не може бути опозиції, тому що ми всі боремося за виживання, демократичні принципи та цінності", - сказав Шмигаль на пресконференції в Лондоні в четвер, коментуючи запитання про заяву мера Києва Віталія Кличка про політичний тиск на нього.

Як повідомлялося, 21 червня Кличко виступив із політичною заявою про тиск, який чинять на нього особисто і столичну владу загалом.