Політика

13:57 20.06.2023

Зеленський підписав закони про скасування ПДВ і ввізного мита для комплектуючих дронів

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Зеленський підписав закони про скасування ПДВ і ввізного мита для комплектуючих дронів

Президент Володимир Зеленський підписав закони №№ 9275 і 9276, які звільняють на час війни від податку на додану вартість і ввізного мита комплектуючі безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомив віцепрем'єр - глава Мінцифри Михайло Федоров у телеграмі у вівторок.

"Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про скасування ПДВ та ввізного мита на комплектуючі для дронів. Імпортерів звільняють від оплати матеріалів, вузлів, агрегатів, устаткування та комплектуючих для БПЛА на час воєнного стану", - ідеться в повідомленні.

Віцепрем'єр наголосив, що це важливий крок для масштабування виробництва дронів. "Просто зараз силам оборони потрібні тисячі безпілотників", - написав він.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада підтримала виробництво дронів в Україні, звільнивши на час війни від податку на додану вартість і ввізного мита комплектуючі безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За законопроєкти №№9275 і 9276 у першому читанні та в цілому проголосували відповідно 284 і 289 народних депутатів.

Законопроєкти вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, які допомагають оптимізувати процеси виробництва і постачань БПЛА. Зокрема, на час дії воєнного стану від ПДВ та ввізного мита звільняються складові (матеріали, вузли, агрегати обладнання, комплектуючі) БПЛА, які підприємства ввозять для власної діяльності з виробництва та ремонту безпілотних літальних апаратів.

 

Теги: #пдв #дрони #зеленський

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