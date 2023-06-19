Політика

00:31 19.06.2023

Формулі миру альтернативи немає

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Формулі миру альтернативи немає

Делегація лідерів африканських країн, які відвідали на тижні Україну та Росію, могла побачити, хто зацікавлений у мирі, а хто "сам собою війна", сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Все, про що йшлося в Україні, було про формулу миру. Пункт за пунктом. Весь сенс. Все, про що йшлося в Росії, було про війну. Про те, як знищувати життя далі", - сказав він.

"Очевидно, немає альтернативи формулі миру. Благо, світ все більше і більше це чує та бачить", - заявив Зеленський.

Теги: #україна #зеленський #формула_миру

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