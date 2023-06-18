Блінкен прибув з офіційним візитом до Пекіна - ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Пекіна, у неділю запланована його зустріч із міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом, повідомляє Bloomberg.

"За словами високопоставленого співробітника Держдепартаменту, який провів брифінг для журналістів у Токіо дорогою до Китаю, за цим мала відбутися менша зустріч, а потім вечеря. Блінкен також може зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном і виступити з промовою на пресконференції перед від'їздом", - ідеться в повідомленні, розміщеному на сайті.

Зазначається, що Блінкен найбільш високопоставлений чиновник США, який відвідав Китай за останні п'ять років.

Головною метою візиту держсекретаря є спроба відновити канали зв'язку на високому рівні з китайськими колегами, зокрема між військовими США і Китаю, щоб впоратися з гострою конкуренцією між двома країнами, повідомляє високопоставлений чиновник.

Раніше в суботу президент США Джо Байден сказав, що "сподівається, що протягом наступних кількох місяців я знову зустрінуся з Сі".