Кулеба про повільну реакцію ООН на підрив Росією дамби Каховської ГЕС: примудрилися цілий день мовчати і нічого не робити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував повільну реакцію ООН на підрив Росією греблі Каховської ГЕС.

"Давайте відверто: швидко та оперативно - це не про міжнародні організації. У них своя бюрократія, свої стримуючі фактори...ООН дуже конкретно помилилася: у день, коли у нас стався теракт по суті та злочин геноциду, вони там святкували день російської мови, набрали у рот води щодо подій. Я думаю, якби вони набрали до рота дніпровської води, замішаної на машинному маслі, крові та вони мертвих тварин, можливо, вони б інакше поводилися б", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону.

При цьому міністр додав, що "оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони (ООН - ІФ-У) примудрилися цілий день мовчати і нічого не робити".

Глава МЗС також став на захист офісу ООН в Україні, який оперативно мобілізував свою команду в Херсоні. Він нагадав, що 8 червня провів зустріч із координатором системи ООН в Україні Деніз Браун, і вони домовилися, що організація негайно сформує групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території лівого берега Дніпра для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей, як тільки РФ надасть доступ та гарантії безпеки.

"Тому гнів українців справедливий, але тут є реальність і треба з нею працювати на користь нашої країни", - підсумував він.