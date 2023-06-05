Зеленський обговорив із держсекретарем із закордонних справ Великої Британії майбутній саміт НАТО і конференцію з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй і розвитку Великої Британії Джеймсом Клеверлі.

"Під час зустрічі обговорили важливі актуальні питання: очікування України від Вільнюського саміту НАТО, просування української Формули миру та підготовки Глобального саміту з її реалізації, Лондонську міжнародну конференцію з відбудови України", - написав Зеленський у телеграмі.

Глава Української держави також повідомив про досягнення "дуже важливих домовленостей" під час нещодавніх переговорів із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.