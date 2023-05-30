Україна і Південна Корея можуть спільно виробляти літієві батареї - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився за розвиток економічних відносин із Південною Кореєю і закликав дозволити поставку до України корейських зенітних комплексів.

"З огляду на ресурси, які є в України, і технології, якими володіє Корея, я вважаю, що ми можемо домогтися великих результатів у сфері літієвих акумуляторів", - сказав він в інтерв'ю виданню Chosun Ilbo.

"Ми намагаємося відновити країну, вивчаючи досвід Кореї на руїнах війни і об'єднуючи його з нашим власним досвідом. Ми зможемо багато співпрацювати у сфері безпеки та оборони, передових технологій і кіберпростору, а також у процесі реабілітації нашого народу після війни. Ми також дуже зацікавлені у співпраці в галузі зеленої енергії. З огляду на ресурси України, великі запаси і технологічні можливості Кореї, я думаю, що сфера літієвих батарей є багатообіцяючою. Після видобутку літію в Україні можливе виробництво супутніх товарів. У нас є потужності з виробництва літію ще з часів колишнього Радянського Союзу", - сказав також він.

Крім того, Зеленський відзначив допомогу Україні щодо розмінування. "Наразі близько третини території України вкрито протипіхотними мінами. Тисячі фермерів, мирних жителів і дітей загинули або стали інвалідами через російські протипіхотні міни. Засоби тралення - одна з найважливіших систем оборони України, яка рятує життя. Обладнання для розмінування, яке Південна Корея вирішила надати, врятує життя та здоров'я незліченній кількості фермерів і дітей", - сказав Зеленський.

Президент також закликав надати допомогу Україні поставками зенітних комплексів. "Ми знаємо, що є кілька обмежень щодо підтримки озброєнь. Однак я вважаю, що принципи Кореї не повинні застосовуватися до оборонних систем і обладнання для захисту енергосистем. Зенітні комплекси - це суто оборонне обладнання, а не озброєння. Для відновлення України має бути "щит неба". Ми щиро сподіваємося, що Корея підтримає нас у цій галузі. Крім того, є система раннього попередження про російські авіаудари, яка також потребує допомоги Південної Кореї", - зазначив президент.