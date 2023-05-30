Політика

07:36 30.05.2023

МЗС України прагне забезпечити підтримку з боку країн Африки в Генасамблеї ООН

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МЗС України прагне забезпечити підтримку з боку країн Африки в Генасамблеї ООН

Про прагнення забезпечити результативне голосування країн Африки за резолюції України в Генасамблеї ООН, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, передає пресслужба відомства.

"Ми прагнемо забезпечити результативне голосування країн Африки за наші резолюції в Генасамблеї ООН, а також спонукати зусилля в межах їхніх можливостей щодо ізоляції Росії на міжнародній арені. Це складна історія, оскільки РФ давно системно інвестувала в Африку. Але вода камінь точить, і ми обов'язково цей камінь російського впливу в Африці підточимо", - наголосив глава МЗС за підсумками свого турне країнами Африки.

Кулеба наголосив, що "Росія системно, роками будувала політику в Африці і має багато "гачків". Завдання України полягає в тому, щоб тихою дипломатичною роботою звільнити від них африканські країни".

За його словами, представники РФ бачать загрозу в діяльності української дипломатії в країнах Африки.

"Якби Росія не відчувала загрози від наших дипломатичних зусиль, Лавров не літав би слідом за мною, а російські дипломати в Африці не бігали б, переконуючи африканські уряди скасовувати мої візити і не зустрічатися зі мною. Уся ця активність росіян свідчить про одне: вони відчувають реальну загрозу для їхнього впливу в Африці від нашої роботи", - заявив міністр.

Дмитро Кулеба також інформував про плани щодо відкриття нових посольств України в Африці.

"Вісім із десяти країн уже дали згоду на відкриття посольств України, дві інші завершують відповідні процеси. Це хороший показник. На 4-5 країн уже є низка кандидатів у посли", - зазначив він.

 

 

Теги: #африка #кулеба

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