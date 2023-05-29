Політика

14:22 29.05.2023

Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в питаннях розмінування

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Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в питаннях розмінування

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Камбоджі Хун Сеном.

"Дякую за принципову позицію щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Відзначив підготовку Камбоджею українських спеціалістів із розмінування. Сподіваюся на продовження цієї співпраці. Розповів про українську Формулу миру та запросив Камбоджу приєднатися до конкретних кроків щодо її реалізації", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

Теги: #камбоджа #зеленський

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