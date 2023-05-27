Політика

21:24 27.05.2023

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

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Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних і фізичних осіб - більшість із них російські - які працюють на терор. Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК і дотичні російські компанії. Підприємства, які обслуговують війну. І особи, через які відбувається управління цими компаніями", - сказав він.

За його словами, "не всі з них діють на території держави-терориста, деякі - в інших країнах. Але глобального тиску зазнають усі".

"Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші, українські, санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.", - сказав також президент.

"Коли Росія починала цю агресію, там дивилися на світ як на себе в дзеркало. Там думали, що начебто всі у світі - такі ж цинічні і нібито - так само зневажають людей, як господарі Росії", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що "світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – іще більш масштабні".

 

 

Теги: #санкції #зеленський

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