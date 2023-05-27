Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ

Європейські дипломати не підтверджують повідомлення про те, що спеціальний представник Китаю Лі Хуей висунув вимогу визнати за Росією окуповані території України, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи публікацію видання The Wall Street Journal.

"Я негайно зв'язався зі своїми колегами в тих столицях, які він відвідував, і жоден із них не підтверджує, що озвучувалися або велися переговори навіть про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні перебуває Росія", - заявив Кулеба під час відеовключення на своїй сторінці у фейсбуці.

Він закликав громадськість зберігати здоровий глузд і запевнив, що ситуація під контролем.

"Ніхто за спиною України нічого проти нас робити не буде, тому що з усіма ключовими партнерами в нас побудовані довірчі стосунки", - наголосив він.

Кулеба також зазначив, що Україна продовжуватиме вести діалог із Китаєм, спираючись на свої принципові позиції.

"Перше - виняткова взаємна повага до територіальної цілісності. Друге - жодні ініціативи, що передбачають будь-які юридичні або фактичні територіальні поступки України, ми, в принципі, розглядати не будемо. І третє - ніякого заморожування конфлікту. Україна переможе. Це тверда позиція президента, тверда позиція моя, і ми будемо виходити виключно з цих принципових положень", - розповів міністр.

Як повідомлялося, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що китайський спецпредставник Лі Хуей минулого тижня закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. Видання також повідомило, що дипломат (імовірно, європейський, але неназваний), який розмовляв із Лі, пояснив, що заморожування конфлікту невигідне міжнародним інтересам і що Європа не відмовиться від підтримки України.

У повідомленні також зазначалося, що інший дипломат заявив, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії та недопущенні застосування Росією ядерної зброї.