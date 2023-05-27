Європа радикально змінила свою філософію щодо військової підтримки України - посол Франції

Європейські країни демонструють солідарність і єдність у багатьох питаннях, зокрема, стосовно підтримки України та санкцій щодо Росії, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

"Є певні зрушення і зміни в організації ЄС, особливо це стосується військового аспекту, надання боєприпасів. І це радикальна зміна, якщо порівнювати це з філософією Європи ще кілька років тому", - сказав посол.

Також Понсен наголосив, що Україна в майбутньому обов'язково стане членом Євросоюзу.

"Від 24 лютого Україна пройшла величезний шлях до євроінтеграції та Європейського Союзу. Україна отримала статус кандидата. Звичайно, треба буде зробити додаткові кроки, але з початком війни ситуація змінилася. У майбутньому, я не можу сказати точно коли, Україна стане членом ЄС", - зазначив посол.