Політика

07:09 27.05.2023

Європа радикально змінила свою філософію щодо військової підтримки України - посол Франції

1 хв читати
Європа радикально змінила свою філософію щодо військової підтримки України - посол Франції

Європейські країни демонструють солідарність і єдність у багатьох питаннях, зокрема, стосовно підтримки України та санкцій щодо Росії, заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму.

"Є певні зрушення і зміни в організації ЄС, особливо це стосується військового аспекту, надання боєприпасів. І це радикальна зміна, якщо порівнювати це з філософією Європи ще кілька років тому", - сказав посол.

Також Понсен наголосив, що Україна в майбутньому обов'язково стане членом Євросоюзу.

"Від 24 лютого Україна пройшла величезний шлях до євроінтеграції та Європейського Союзу. Україна отримала статус кандидата. Звичайно, треба буде зробити додаткові кроки, але з початком війни ситуація змінилася. У майбутньому, я не можу сказати точно коли, Україна стане членом ЄС", - зазначив посол.

 

 

Теги: #підтримка #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:31 26.05.2023
Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

16:38 23.05.2023
Франція готова до ролі гаранта безпеки України на випадок майбутніх загроз для неї

Франція готова до ролі гаранта безпеки України на випадок майбутніх загроз для неї

19:20 20.05.2023
Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

Зеленський висловив упевненість, що повернеться із саміту G7 зі ще більшими можливостями для українських захисників

19:11 20.05.2023
Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

Зеленський: Вірю, що Індія візьме участь у відновленні міжнародного порядку на основі української Формули миру

12:01 20.05.2023
Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

Країни G7 пообіцяли продовжувати підтримку України і закликали Росію припинити агресію

07:46 19.05.2023
Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

Швейцарія закликала притягнути до відповідальності усіх причетних до російської агресії проти України

13:36 18.05.2023
ЄБРР розгляне збільшення капіталу на EUR3-5 млрд для підтримки України

ЄБРР розгляне збільшення капіталу на EUR3-5 млрд для підтримки України

08:11 18.05.2023
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ і підтримку глобальних зусиль заради миру

22:43 17.05.2023
Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

Зеленський подякував корейському лідеру за чітке засудження агресії РФ та підтримку глобальних зусиль заради миру

20:41 17.05.2023
Зеленський вітає рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

Зеленський вітає рішення французького сенату про визнання Голодомору 1932-1933 рр. геноцидом українського народу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

Столтенберг не очікує від саміту НАТО у Вільнюсі конкретних рішень щодо гарантій безпеки Україні

Столтенберг: Союзники продовжують обговорювати питання членства України в НАТО

ОСТАННЄ

Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

Україна відкриє посольство в Мозамбіку - глава МЗС Кулеба

Порошенко закликав НАТО на саміті у Вільнюсі запросити Україну до альянсу

Україна на сьогодні є найзамінованішою країною у світі – координаторка системи ООН

Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА