Політика

14:40 26.05.2023

Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

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Британська експертка розповіла про три сценарії майбутнього: від світової війни до членства України в ЄС

Команди українських і британських парламентарів розробили три варіанти розвитку подій у майбутньому з метою завчасно побачити загрози і виклики і мати змогу відреагувати на них. 

Про це повідомила директор Міжпартійної парламентської групи з питань майбутніх поколінь (Велика Британія) Керолін Бейлон під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

“Ми розробили три можливих сценарії, і ми можемо поговорити про їхній вплив на демократію та національну єдність”, - розповіла Бейлон.

Перший сценарій полягає в тому, що відбувається світова війна і західні партнери більше не можуть надавати Україні достатню військову допомогу через глобальну економічну кризу. Через це Росія може досягти великого успіху в Україні, що також матиме вплив на Молдову та Естонію.

Другий сценарій – автократія в Україні. Україна спроможна відкинути Росію і повернутися до кордонів 2022 року, підписати мирну угоду. Але загроза залишиться, в Україні матимуть місце певні авторитарні тенденції, триватиме корупція. Під час відбудови це призводить до розбіжностей із Заходом.

Третій сценарій – реалії єдності. Дії Росії мають протилежний ефект, і Росія не може зламати дух українців, а їхня рішучість битись перемагає. Росія хоче розколоти НАТО і ЄС, але вони об’єднуються і мають нових членів, зокрема Україну. Росія дуже серйозно послаблюється і деякі сепаратистські регіони постають проти Москви.

“В третьому сценарії ми приділяли уваги тому, що Україна має боротися з корупцією організовано, мати політичну волю до цього. Тоді світ та інвестори будуть знати, що їхні гроші витрачаються належним чином. Можливо, членство у ЄС прискорить реформи”, - каже вона.

Крім того, парламентарка зазначила, що цей сценарій також демонструє, що в майбутньому в Україні можуть виникнути проблеми під час реінтеграції Криму та Донбасу, оскільки регіони протягом тривалого часу перебували під окупацією Росії.

“Населення решти території України може не довіряти тим, хто живе на Донбасі чи в Криму, вони вважатимуть їх колаборантами. І в цьому сценарії ми також бачимо, що в уряді має бути політична воля забезпечити національну єдність. Тут потрібно віднайти рівновагу, висвітлювати певні історії спроб опору в тих регіонах”, - підкреслила експертка.

Бейлон окремо приділила увагу боротьбі з дезінформацією, зокрема і на тимчасово окупованих регіонах України, оскільки в разі успіху російської пропаганди, вона може суттєво вплинути на курс і хід війни.

25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу".

Теги: #яценюк #війна #сценарії #відкрий_україну #кбф #бейлон

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