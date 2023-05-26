Україна відкриє посольство в Мозамбіку - глава МЗС Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з президентом Мозамбіку Філіпе Н'юсі повідомив про відкриття українського посольства в Мапуту.

"Велика честь бути прийнятим президентом Мозамбіку Філіпе Н'юсі. Вдячний за його солідарність із українським народом. Ми домовилися працювати над активізацією двосторонніх відносин на основі взаємної поваги та інтересів. Як перший крок Україна відкриє посольство в Мапуту", - написав Кулеба у твіттері.