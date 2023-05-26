Політика

06:48 26.05.2023

Погрози РФ застосувати ядерну зброю стримують США в готовності прийняти Україну в НАТО

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Погрози РФ застосувати ядерну зброю стримують США в готовності прийняти Україну в НАТО

Директор Центру Євразії Атлантичної Ради, посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст вважає, що Погрози РФ застосувати ядерну зброю стримують США в готовності прийняти Україну в НАТО.

"Здається, в Адміністрації залякані постійними погрозами Росії, що вони використають зброю масового знищення. І, схоже, це впливає на позицію США щодо членства України в НАТО", - зауважив він під час участі в 15-му щорічному Київському Безпековому Форумі, заснованому Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

На думку Гербста, на саміті у Вільнюсі не вдасться почути "сміливу позицію" США щодо перспектив отримання Україною членства в Альянсі.

"Найкращим способом забезпечити гарний результат у Вільнюсі для України - працювати з Польщею і Балтійськими державами, можливо, з Чехією, Данією, Норвегією, Нідерландами, і звісно ми чекаємо, що британці підтримають цю ідею", - сказав він.

25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу".

 

 

Теги: #сша #нато #думка #гербст

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