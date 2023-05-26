Політика

01:19 26.05.2023

Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонську та Запорізьку області

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Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонську та Запорізьку області

Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонську та Запорізьку області, і від членства України в Альянсі залежатиме ефективність будь-яких домовленостей із Росією, заявив професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма. 

"У нинішніх умовах мирні переговори та тимчасове припинення вогню дуже погано для України, адже це залишило б Росії контроль над Донбасом, Кримом та південним узбережжям України", - сказав він у відеозверненні до учасників 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Також професор зазначив, що поки Володимир Путін при владі, будь-які "мирні угоди" просто дозволять Росії "переоснастити свої війська для пізнішого відновлення війни".

Він вважає, що запобігти новій війні Росією в майбутньому може лише членство України в НАТО та гарантії, передбачені статтею 5.

"Членство в НАТО стане реальним, якщо завдяки контрнаступу Україна поверне Херсонський та Запорізький регіони на Чорноморське узбережжя", - сказав професор Стенфордського університету.

"Страх повільного блокування Криму може спонукати Путіна припинити атаки на Україну, розблокувати українські порти на тривалій основі та припинити терористичні ракетні атаки на українські міста", – додав він.

Фукуяма наголосив, що ефективність будь-яких домовленостей із Росією залежатиме від членства України в НАТО.

"Кожен член НАТО, який сумнівається в цьому, повинен сказати, яка ще мирна угода можлива в наступні роки, не просто короткострокове припинення вогню і можливість для Росії переозброїтися, перебудуватися і потім відновити війну", - резюмував він.

25-26 травня відбувається 15-й щорічний Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу".

Теги: #нато #членство #україна #перспективи

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