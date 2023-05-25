Потрібно допомогти Україні у війні з РФ, щоб вона приєдналася до альянсу в майбутньому, - помічниця генсека НАТО

Потрібно допомогти українському народові перемогти у війні з РФ сьогодні, щоб Україна приєдналася до НАТО в майбутньому, заявила помічниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже.

Під час онлайн-виступу на Київському безпековому форумі, започаткованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", вона наголосила, що НАТО підтримує Україну і робить усе можливе для перемоги у війні з російським агресором.

"Ця війна повністю змінила ландшафт безпеки в Європі - дії Росії загрожують євроатлантичній безпеці. Україна як незалежна демократія відіграє центральну роль для євроатлантичної безпеки", - зазначила Браже.

Вона наголосила, що НАТО розглядає себе альянсом "за мир", тому що діє насамперед за принципами статуту ООН.

"Тому для нас право на самооборону, право на захист свого вибору є невід'ємним правом країн, народів і особистостей", - зазначила помічниця генерального секретаря альянсу.

Вона наголосила, що члени НАТО підтримують Україну з 2014 року, тренуючи українських військових, а також у питаннях логістики, кібербезпеки, підтримки сил спецоперацій.

"Головна мета - надати Україні таку підтримку, яка буде сумісна з нашими стандартами, щоб ми могли взаємодіяти абсолютно ефективно і в плані обладнання", - додала Браже.

Говорячи про майбутній Саміт НАТО, вона наголосила, що Україна має повне право бути членом альянсу, її місце - в євроатлантичній родині.

"І це рішення було підкреслено ще в Бухаресті 2008 року. І з часом, з нашою допомогою, ви досягнете цієї мети. Це досить чітке зобов'язання з нашого боку. Ми повинні допомогти Україні в цій війні, щоб Україна була демократичною, вільною країною, яка зможе приєднатися до НАТО в майбутньому. Це наша колективна місія, і ми хочемо цього досягти", - сказала вона.