НАТО зробить помилку, якщо не надасть Україні членство на саміті у Вільнюсі

Голова парламентського комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність") переконана, що незапрошення України стати членом Північноатлантичного Альянсу на саміті у Вільнюсі стане ще однією помилкою НАТО.

"Попри оптимізм, який сьогодні лунає, ми розуміємо, що немає консенсусу в Альянсі, щоб у Вільнюсі запросити Україну до Альянсу. На мою думку, це буде ще одна помилка НАТО", - сказала Климпуш-Цинцадзе на 15-му Київському Форумі Безпеки (КФБ) у четвер.

За словами народної депутатки, така помилка може мати більш трагічні наслідки, ніж відмова підтримати бажання України отримати статус кандидата в члени Альянсу на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року.

Вона висловила сподівання, що час, який залишився до проведення саміту, вдасться використати для створення більш сприятливих умов для позитивного рішення на користь України.

Щорічний Київський форум безпеки організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".