Політика

19:02 25.05.2023

Яценюк: Єдиний шлях гарантування безпеки Європи - членство України в НАТО

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Яценюк: Єдиний шлях гарантування безпеки Європи - членство України в НАТО

Єдиний шлях гарантування безпеки європейського континенту - членство України в НАТО, переконаний голова Київського Безпекового Форуму (КБФ) Арсеній Яценюк.

"Я підтримую стратегічну визначеність. Тому що абсолютно ясно, що Україна повинна перемогти в цій війні. Абсолютно ясно, що Путін є воєнним злочинцем, і його потрібно притягнути до відповідальності. Абсолютно зрозуміло, що немає іншого шляху гарантувати безпеку для українського народу і для всього європейського континенту, окрім членства України в НАТО", - заявив Яценюк на Київському безпековому форумі, заснованому фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Він наголосив на важливості єдності всіх держав-членів НАТО на саміті у Вільнюсі.

"Не повинно бути більше розпливчастих і дивних меморандумів або декларацій, як це сталося в Бухаресті 2008 року. Має бути визначеність і ясність", - наголосив Яценюк.

За його словами, настав час ухвалювати конкретні рішення.

Яценюк був прем'єр-міністром України у 2014-2016 роках.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

 

 

Теги: #нато #кбф

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