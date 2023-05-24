Політика

18:39 24.05.2023

Україна розпочинає системну співпрацю з Африканським Союзом - глава МЗС

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Україна розпочинає системну співпрацю з Африканським Союзом - глава МЗС

Під час візиту до Ефіопії міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аддис-Абебі зустрічі з головою Африканського Союзу, президентом Союзу Коморських островів Азалі Ассумані та головою Комісії Африканського Союзу Мусою Факі Махаматом.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, зустрічі відбулися напередодні Дня Африки, який відзначають 25 травня.

"Мій візит до штаб-квартири Африканського Союзу напередодні Дня Африки має на меті по-новому відкрити Україну для Африки, а Африку - для України. Ми прагнемо зробити наш діалог більш системним та регулярним, аби Україна та країни Африки іще краще розуміли один одного", - зазначив Кулеба.

Сторони домовилися перевести на системну основу контакти та консультації на всіх рівнях між урядом України та Комісією Африканського Союзу.

Глава української дипломатії привернув увагу до негативних наслідків агресії РФ проти України на ситуацію в Африці: підвищення цін на продукти харчування, активізацію діяльності ПВК "Вагнер", падіння соціально-економічних показників.

"Війна Росії проти України відчувається по всьому світі, зокрема на Африканському континенті. Критично важливо об‘єднати зусилля, аби покласти край російській агресії на основі принципів Статуту ООН та української Формули миру", - сказав міністр.

Кулеба наголосив, що будь-які мирні ініціативи мають відповідати логіці Формули миру президента Зеленського, яка, зокрема, була відображена в положеннях відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Теги: #африка #мзс #кулеба

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