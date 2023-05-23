Політика

17:14 23.05.2023

Стефанчук: Розраховуємо на голос парламенту Швеції щодо визнання РФ спонсором тероризму

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Стефанчук: Розраховуємо на голос парламенту Швеції щодо визнання РФ спонсором тероризму

Україна розраховує на підтримку парламенту Швеції щодо визнання Російської Федерації спонсором тероризму, а приватних військових компаній типу "Вагнер" - терористичними організаціями, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми високо цінуємо участь Швеції у Cоre Group щодо Спецтрибуналу, у складі якої вже 37 держав, які спільно працюють щодо притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності. Розраховуємо на голос шведського риксдагу на користь визнання Російської Федерації державою - спонсором тероризму, а фінансованих нею приватних військових компаній на кшталт "Вагнера" - терористичними організаціями", - сказав спікер українського парламенту під час свого виступу в риксдазі Швеції у вівторок.

Водночас він закликав шведських парламентаріїв сприяти збільшенню постачання зброї та озброєння для України.

"Дайте нам ще більше гаубиць Archer, щоб закінчити цю війну нашою спільною перемогою! Дайте нам ваші Leopard, щоб викинути ворога за наші кордони. Дайте нам свої Gripen, щоб захистити небо над Україною", - додав Стефанчук.

Теги: #швеція #стефанчук

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