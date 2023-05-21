Зеленський зустрівся з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі, що відбулася в рамках робочого візиту до Японії для участі в саміті "Групи семи", обговорив із президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем нещодавній візит української делегації.

"Розповів про ситуацію на фронті та хід відбиття нашою державою повномасштабної агресії. Обговорили візит української делегації до Республіки Корея, який відбувся нещодавно. Вдячний за увагу до проєктів, які презентувала перша леді України", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

Він також подякував за гуманітарну та нелетальну допомогу Україні, надану Південною Кореєю, зокрема за надання машин для розмінування територій і захисного спорядження.

Як повідомляє пресслужба президента України, сторони підтвердили домовленості, досягнуті під час перебування української делегації в Південній Кореї, та домовилися про обмін візитами делегацій.