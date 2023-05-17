Макрон закликав держави до єдності та внесення свого внеску у створення міжнародного Реєстру збитків, завданих Росією Україні

Президент Франції Емманюель Макрон закликав держави до об'єднання та внесення свого внеску у створення міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією Росії Україні.

"Створюючи міжнародний реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України, Рада Європи вказує шлях разом із жертвами", - написав він у мікроблозі Твіттер.

Він також закликав усі держави приєднатися та зробити свій внесок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок з відеозв'язку перед учасниками саміту Ради Європи, закликав їх до "стовідсоткової єдності" у питанні протидії РФ у її війні проти українців та притягнення Росії до відповідальності.