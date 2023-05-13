Політика

17:07 13.05.2023

Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом (Tobias Billstrom) під час особистої зустрічі обговорили інтеграцію України до ЄС під час головування Швеції в Раді ЄС і прискорення допомоги у сфері безпеки.

"З моїм близьким другом Тобіасом Біллстрьомом ми обговорили інтеграцію України до ЄС під час головування Швеції в Раді ЄС і кроки щодо прискорення безпекової допомоги. Ми наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ. Збігається не тільки колір наших прапорів, а й цінності, які ми обстоюємо для України та Швеції", - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей міністра з колегами з країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Теги: #швеція #кулеба

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