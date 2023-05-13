Кулеба провів зустріч із главою МЗС Швеції: наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ до ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрьом (Tobias Billstrom) під час особистої зустрічі обговорили інтеграцію України до ЄС під час головування Швеції в Раді ЄС і прискорення допомоги у сфері безпеки.

"З моїм близьким другом Тобіасом Біллстрьомом ми обговорили інтеграцію України до ЄС під час головування Швеції в Раді ЄС і кроки щодо прискорення безпекової допомоги. Ми наближаємо рішення про відкриття переговорів про вступ. Збігається не тільки колір наших прапорів, а й цінності, які ми обстоюємо для України та Швеції", - написав Кулеба у Twitter.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей міністра з колегами з країн Індо-Тихоокеанського регіону.