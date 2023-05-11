Політика

12:55 11.05.2023

Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

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Я думаю, ми не втратимо двопартійну підтримку в США - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вірить у збереження двопартійної підтримки США незалежно від президентських виборів у цій країні.

"Пам'ятаєте, казали, що від виборів у Конгрес буде залежати те, яка буде підтримка України. Ми бачимо, що щоб там не було, які б виклики не були, які б не були внутрішні виклики в Америці, ми не втратили підтримку Конгресу Сполучених Штатів. Так, ми побачимо - ще будуть рішення важливі восени. І мені здається, що Америка підтримує Україну, і ми відчуваємо двопартійну підтримку", - сказав президент в інтерв'ю кореспондентові BBC для Eurovision News, оприлюдненому в четвер.

Зеленський також зазначив, що "є велика підтримка самих людей, звичайних американців - підтримка українців. Це не можна втрачати. І це найважливіше. Завжди будь-які вибори і внутрішні процеси мають вплив на будь-яку державу. Особливо, якщо мова йде про вибори у США. Але по-перше, я думаю, що ми не втратимо двопартійну підтримку. Друге - це те, що вибори в Сполучених Штатах через рік. Хто знає, де ми будемо".

Він визнав, що у світі "є деякі моменти втоми, але втома не через Україну. Я хочу бути зрозумілим. Втома - через російську агресію".

"Втома через те, що вони нас бомблять. Авжеж, є люди, які втомлюються. Але це не більшість людей. А завдяки більшості ми перемагаємо. Не можна втомлюватись, бо просто може бути третя світова війна", - сказав Зеленський.

Теги: #сша #україна #підтримка

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