Політика

13:51 09.05.2023

Зеленський: Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

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Зеленський: Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Києві з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив про те, що час позитивного рішення щодо старту переговорів про членство України в ЄС уже настав.

"Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та ЄС. Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі. Наші цінності - безпека, наше благополуччя - мир на континенті. Усе це може реалізуватися на 100% для Європи тільки з Україною", - заявив президент.

У цьому контексті він зазначив, що розраховує на те, що вже в серпні буде представлена позитивна проміжна оцінка Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

За словами Зеленського, він також обговорив з Урсулою фон дер Ляєн швидкість постачання в Україну 1 млн боєприпасів, погодженого європейськими країнами.

Теги: #зеленський #урсула_ляєн

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