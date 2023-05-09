Зеленський закликає утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій із нею

Президент України Володимир Зеленський закликає країни-сусіди і держави Європейського Союзу утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі з Україною без консультацій з нею.

"Ми обговорили (з президентом Єврокомісії - ІФ-У) ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. У нас є спільна згода щодо нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку... На жаль, ми зіштовхнулися з проблемами в тому, у чому й надалі мали б бути сильні прояви солідарності... Жорстокі під час війни протекціоністські заходи (щодо торгівлі - ІФ-У) наших сусідів не можуть не розчаровувати", - заявив Зеленський на пресконференції у Києві із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як наголосив президент, будь-які обмеження українського експорту наразі неприпустимі, бо посилюють можливості агресора.

У зв'язку з цим, Зеленський запропонував створення консультативної групи із сусідніми країнами та державами ЄС з метою моніторингу проблемних питань у торгівлі.

"Ми пропонуємо заснувати консультативну групу для моніторингу відповідних проблемних питань і утриматися від будь-яких рішень щодо торгівлі без консультацій з Україною", - сказав він.

Глава держави також заявив, що очікує від Європейського Союзу сильних рішень і якнайшвидшого зняття всіх торговельних обмежень.

"Якщо буде політична воля", - зазначив він, - "А сьогоднішні наші переговори свідчать, що така воля є. Ми зможемо знайти оптимальні, правильні і сильні рішення, які захистять інтереси і Європи, і українців, які страждають, на додачу до війни, ще й від застосованих проти нас експортних обмежень".

У свою чергу глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила створення в перспективі такої консультативної групи з експорту продукції з України, зокрема, українського зерна.

"Тема зерна - це складна ситуація. І нам потрібно шукати, як її розв'язати. Пріоритетом є наразі те, щоб транзит зерна йшов наразі безперешкодно за найнижчою можливою ціною з України до ЄС. І це потребує тісної співпраці всіх зацікавлених сторін, тому ми створимо спільну координаційну платформу, в рамках якої ми забезпечимо наші елементи солідарності повним функціонуванням", - сказала вона.