Політика

20:45 01.05.2023

Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названо агресором

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Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названо агресором

Китай уперше проголосував за резолюцію ООН, у якій РФ названо агресором, хоча раніше або утримувався, або голосував проти, повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"Спроба РФ зняти згадку про агресію щодо України провалилася в ГА. Проти резолюції проголосували п'ять відомих борців з правами людини - РФ, Білорусь, Нікарагуа, Сирія, КНДР", - написав Кислиця у твіттері, супроводивши пост фото табло з результатами голосування.

Як випливає із запису Кислиці, йдеться про резолюцію A/77/L.65 щодо співпраці між ООН і Радою Європи, яку було ухвалено 26 квітня.

"За" проголосували 122 країни, "утрималися" - 18.

 

Теги: #оон #китай #резолюція

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