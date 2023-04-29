Політика

12:03 29.04.2023

Зеленський: Дякую журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку України

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Зеленський: Дякую журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю низці скандинавських видань і новинних агентств і подякував журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку, яку вони надають Україні.

"Велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. Про російську агресію, очікування від контрнаступу, значення сучасних літаків Hornet і F-16 під час бойових дій, липневий саміт НАТО, а також про деокупацію Криму і ціну, яку доведеться заплатити за це Україні", - у телеграм-каналі в суботу.

Водночас він висловив подяку "журналістам за те, що розповідають правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку, яку ми отримуємо і відчуваємо від їхніх країн".

 

Теги: #змі #зеленський

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