Зеленський: Дякую журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю низці скандинавських видань і новинних агентств і подякував журналістам за правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку, яку вони надають Україні.

"Велике інтерв'ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам. Про російську агресію, очікування від контрнаступу, значення сучасних літаків Hornet і F-16 під час бойових дій, липневий саміт НАТО, а також про деокупацію Криму і ціну, яку доведеться заплатити за це Україні", - у телеграм-каналі в суботу.

Водночас він висловив подяку "журналістам за те, що розповідають правду про злочини Росії, а керівникам Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії - за підтримку, яку ми отримуємо і відчуваємо від їхніх країн".