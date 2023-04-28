Політика

16:48 28.04.2023

Китаю варто було б збільшити тиск на РФ через війну в Україні та виступати конструктивним переговірником - президент Чехії

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Китаю варто було б збільшити тиск на РФ через війну в Україні та виступати конструктивним переговірником - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел упевнений, що Китаю варто було б збільшити тиск на Росію в умовах її війни з Україною та виступати конструктивним переговірником у питаннях мирного врегулювання.

"Китай дуже велика країна. І як велика країна, що має атомну зброю, вона також має відповідальність у гарантуванні безпеки і миру в усьому світі. Китай поки що жодним чином цієї своєї місії не реалізовував. Китай мав би збільшувати свій тиск на Росію і мав би виступати більше як конструктивний парламентер, який допоміг би зупинити конфлікт (війну - ІФ-У)", - заявив Павел на спільній пресконференції в Києві з президентами України та Словаччини.

Водночас, як зазначив чеський лідер, з боку Китаю не спостерігається подібної позиції.

"Але поки що ми цього не бачимо. Що ж - слід почекати. І яку роль тут відіграватиме Китай - ще варто подивитися", - сказав він.

Теги: #китай #війна #петр_павел

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