Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

Посол Канади в Україні Лариса Ґаладза заявила, що в питанні ставлення до "мирного плану" Китаю щодо припинення війни Канада спиратиметься на позицію України, наголосивши, що українська формула миру містить елементи сталого і справедливого миру.

"Як я розумію, президент Зеленський готовий до прямої розмови з президентом Сі Цзіньпіном про мир в Україні. Ми будемо за цим уважно спостерігати і у питанні щодо цього плану будемо спиратися на позиції України", - сказала Ґаладза в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Водночас посол зазначила, що формула миру президента Зеленського містить елементи сталого та справедливого миру, і ці принципи Канада підтримала в Резолюції Генеральної асамблеї ООН у лютому.

"І ми не просто схвалили ці принципи. Ми також наполегливо працювали дипломатично, щоб якомога більше країн світу їх підтримали", - додала Ґаладза.

Як повідомлялося, напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай оприлюднив свою версію мирного плану з припинення війни з 12 пунктів. Він, зокрема, передбачає пункти про припинення вогню і перехід воюючих сторін до переговорів, однак без вказівки на необхідність виходу російських військ з української території.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україні варто звернути увагу на мирний план Китаю в разі збігу його пунктів із повагою до міжнародного права, територіальної цілісності держав і питань, пов'язаних із безпекою.