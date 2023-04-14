Посол Канади: я впевнена, що Путіна можна притягнути до відповідальності, як і всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні

Ексклюзивне інтерв'ю посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Валерія Прощенко, Оксана Гришина

Фото: Антон Скиба, Globe and Mail

155-мм артилерійські снаряди є нагальною проблемою для України. Чи планує Канада прискорення виробництва? Та чи працює Канада у напрямку підготовку українських пілотів на сучасних винищувачах?

Канада працює з усіма своїми союзниками, найближчими партнерами, а також безпосередньо з Україною, щоб зрозуміти, якими є потреби України. Ми працюємо усі разом, щоб усвідомити, яким чином якнайліпше надати Україні те, що їй необхідне для перемоги. Ми всі разом визначаємо, як найкраще задовільнити прохання і потреби України.

Стосовно боєприпасів, то всі друзі України шукають способи прискорити це виробництво. Це – глобальне питання. Коли йдеться про іншу зброю, необхідну Україні, Канада робить все можливе. Ми надавали і надаємо камери для безпілотників, які виготовлені в Канаді. І вони, безперечно, цінні як з точки зору вартості, так і з точки зору інформації та зображень. Канада може надсилати бронетехніку – ми відправили сюди 208 бронемашин Senator, які можуть безпечно та надійно транспортувати українських військових. І ми знаємо, якою великою є ця потреба в районах активних бойових дій. Я можу продовжувати говорити про зимовий одяг, який ми передали, про систему NASAMS, яку ми купили, про танки Leopard, про гаубиці та інші речі, але я впевнена, українці знають, що допомога Канади є вагомою.

Щодо навчання, у нас є операція UNIFIER. В період 2015-2022рр. 35 тисяч українських військових пройшли навчання, забезпечені канадськими Збройними силами. І я дуже пишаюся тим, що UNIFIER швидко адаптували до поточних потреб. І ми будемо продовжувати таку адаптацію, доки Україна не здобуде перемогу. Ми продовжуємо співпрацювати з Збройними силами України в плані військових навчань в Об’єднаному Королівстві, Польщі та інших країнах Європи. З початку повномасштабного вторгнення таке навчання пройшло вже понад 2500 українських військових і ця цифра зростає щоденно.

Але нещодавно Джастін Трюдо заявив, що Канада відкрита до розширення програми льотної підготовки українських військових пілотів?

Канада готова розглядати будь-яке прохання з боку України. І я знаю, що якщо ми постачаємо техніку та обладнання, то обов’язково надаємо тренінги і забезпечуємо інші потреби задля їх належного і довготривалого використання. Якщо постачаємо танки Leopard, то навчаємо екіпажі. Усвідомлюючи, що коли військова техніка потрапляє на передову, то вона експлуатується дуже інтенсивно, ми надаємо можливості для матеріально-технічного обслуговування, запасні частини, а також тягачі на випадок, якщо танк застрягне в багнюці. Ми хочемо, щоб техніка та обладнання працювали ефективно, тому вони приходять в комплексному пакеті – не окремо, а цілісна потужна одиниця.

Міністр оборони України Олексій Резніков оголосив про створення "корабельної коаліції". Канада планує приєднатися?

Важко говорити про те, що ми будемо робити в майбутньому, оскільки робота, яку виконують наші міністри оборони, є конфіденційною.

З Канади в Україну вже надійшло військової техніки на понад мільярд доларів. Ми зосереджуємося на тих речах, які в нас є, на тих, які можемо швидко придбати для України. І на тому, що відповідає потребам України.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Що з цього приводу думає Канада?

Канада дуже сильно підтримує Міжнародний кримінальний суд і всю його роботу в Україні, як і роботу щодо переслідування міжнародних злочинів у всьому світі. Ми надали фінансування суду, щоб допомогти впоратися зі збільшенням робочого навантаження та підвищеними вимогами внаслідок вторгнення Росії в Україну. Ми були дуже задоволені ордером на арешт президента Путіна та Марії Львової-Бєлової. Чому? Тому що це показує, що суд може працювати швидко і що він зосередився на справді важливому аспекті війни Росії проти України та її наслідках для дітей. І безумовно, я глибоко вірю, що є можливість притягнути Путіна до відповідальності, як і всіх тих, хто вчинив військові злочини в Україні за те, що вони зробили.

Ордер на арешт впливає на їхню здатність подорожувати, на їхню репутацію та на їхню здатність брати участь у міжнародній системі. Ордер на арешт – це обмеження і певного роду осуд, а також дуже сильна ознака того, що Міжнародний кримінальний суд працює тут, в Україні, в Гаазі за міжнародної підтримки таких країн, як Канада. І я очікую, що ми побачимо більше від МКС.

Тобто Ви справді вважаєте, що Путіна можна притягнути до відповідальності?

Так, абсолютно.

А щодо злочину агресії? Чи бере участь Канада в коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України (Core Group)?

Так, це ще одне надзвичайно важливе питання, стосовно якого друзі України в усьому світі і Канада хочуть побачити поступ: судове переслідування Росії за злочин агресії. Але головне питання в тому, як краще це зробити. І тому була створена «Основна група» (Core Group). І так, Канада є членом «Основної групи». І ми працюємо з партнерами-однодумцями, щоб зрозуміти, як переслідувати за злочин агресії, притягнути до судової відповідальності Росію за її агресію.

Канада підтримує саме спеціальний трибунал, а не так званий «гібридний трибунал» чи щось інше?

Це питання, над яким зараз працює «Основна група». Тому що дуже важливо яким буде цей трибунал. Пам’ятайте, що раніше цього не робилося. Цей злочин ніколи не переслідувався в судовому порядку. І коли робиш щось вперше, важливо все добре продумати і правильно вчинити.

Головування Росії в Раді безпеки ООН у квітні – це злий жарт, як заявив український міністр Кулеба. Чи потрібно реформувати Раду безпеки ООН?

Канада має дуже активну дипломатичну присутність в ООН. І, я б сказала, ми є одними з найактивніших, коли йдеться про питання, пов’язані з Україною. Та міжнародна система, яка працює задля миру та безпеки у світі, не є ідеальною. І як її вдосконалити – постійне питання.

До питання присутності Росії в Радбезі потрібно підходити з правової, політичної та моральної позицій. І я знаю, що Україна взяла на себе ініціативу у цій справі. Зараз не існує офіційної програми реформування міжнародної архітектури миру та безпеки. Але я знаю, що президент Зеленський підняв це питання на початку повномаштабного вторгнення, і він зацікавлений у скликанні в Україні конференції саме з цього питання після закінчення війни. А до того часу ми працюємо в рамках існуючої зараз системи.

Як Канада ставиться до китайського «мирного плану» для України?

Як я розумію, президент Зеленський готовий до прямої розмови з президентом Сі про мир в Україні. Ми будемо за цим уважно спостерігати і у питанні щодо цього плану будемо спиратися на позиції України.

Але «формула миру» президента Зеленського включає в себе елементи сталого і справедливого миру. Ці принципи Канада підтримала в Резолюції Генеральної асамблеї ООН у лютому. І ми не просто схвалили ці принципи. Ми також наполегливо працювали дипломатично, щоб якомога більше країн світу підтримали ці принципи. І ми будемо невтомно це повторювати.

Саміт G7 у Хіросімі очікується в травні. Чи буде Україна головним предметом обговорення під час зустрічі? Крім того, чого очікувати від саміту НАТО у Вільнюсі?

Це дві великі події. І я впевнена, що Україна буде в центрі порядку денного. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда був у Києві кілька тижнів тому і, як я розумію, він запросив президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті G7. Я вважаю, що це важлива ознака пріоритету, який Японія надає Україні в цьому році впродовж свого головування.

Саміт НАТО також є дуже важливим місцем для обговорення війни та обговорення стратегії НАТО. Важливість безпеки України для Альянсу буде на першому місці у порядку денному.

Володимир Зеленський заявив, що очікує від країн-членів НАТО на саміті НАТО у Вільнюсі «відповідних кроків щодо України та гарантій безпеки». Що Ви думаєте про це?

Для українців безпека і впевненість у своїй безпеці – це те, що дозволить їм повернутися в країну, повернутися до своїх домівок, якщо вони внутрішньо переміщені особи, і знову почати життя там, де воно зупинилося. Отже, розуміння того, як буде вирішене питання безпеки, є важливим. І для президента Зеленського це питання номер один.

Окрім того, я вважаю, що з точки зору об'єму допомоги - військової, фінансової та гуманітарної , яка надається партнерами України, включно з Канадою - є очевидним, що ми також прагнемо допомогти Україні досягнути певного рівня безпеки. Я впевнена, що дискусії в НАТО стануть часткою набагато ширших обговорень про те, що потрібно для реконструкції України, для залучення необхідних інвестицій з приватного сектора і для забезпечення того, щоб українці ніколи більше не переживали вторгнення Росії.

Скільки українців вже скористалися програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET)? Та коли повноцінно запрацюють візові центри в Україні?

Понад 600 тисяч українців отримали візи до Канади через CUAET. Близько 180 000 українців прибули до Канади з січня 2022 року. Отже, програма активно працює. І, звісно, канадці щасливі, що можуть запропонувати притулок, допомогу і захист українцям, поки вони чекають закінчення війни, поки вони вирішують, що їм робити далі.

Візовий центр у Львові збирає біометричну інформацію. Він працює постійно, але лише стосовно біометрії.

Канада була першою західною країною, яка законодавчо закріпила можливість арешту підсанкційних російських активів для відновлення України. Що планується робити далі в цьому напрямку?

Так, це наш перший випадок арешту активів, які належать росіянам під санкціями. І Ви маєте рацію: Канада була фактично першою країною, яка запровадила законодавство, що зробило це можливим. І після його введення ми заморозили активи російського олігарха на суму близько 26 мільйонів доларів і зараз працюємо над їх конфіскацією. Це – наша перша така справа, але вже є заморожені активи на загальну суму понад 120 мільйонів доларів, тому я переконана, що в цьому питанні буде рух вперед.

Ми були першою країною, яка запровадила необхідне законодавство, а потім першою країною, яка заморозила і працює над конфіскацією активів. Наші партнери-однодумці по всьому світу спостерігають за нами, за тим, як це працює, аби використати це як приклад і вжити таких самих дій у своїх юрисдикціях.

Нещодавно ви були в Харкові, щоб побачити проєкти, які реалізовуються в рамках донорської програми PFRU. Розкажіть про ці проєкти.

Партнерський фонд для стійкої України (PFRU) об’єднує п’ять партнерів з розвитку (Великобританія, США, Канада, Швеція, Швейцарія) і Уряд України як співзасновника. PFRU підтримує проєкти в громадах для підвищення їхньої стійкості. Перш за все через раннє відновлення, інвестиції, які дозволять громаді повернутися.

Нещодавно в Харкові ми відвідали два проєкти, які реалізуються в рамках PFRU. Одним з них був проєкт підтримки психічного здоров’я та психосоціальної допомоги, де психологи та соціальні працівники працюють як мобільні бригади, щоб охопити людей в прифронтових громадах. Ці люди потребують психологічної підтримки і завдяки цьому проєкту вона їм надається. Цей проєкт був розроблений на основі проєкту, який втілювали в Бучі. Було гарно побачити, як досвід, який використовувася в одній частині України, вдосконалюється і застосовується в іншому місці.

Другий проєкт, який ми відвідали, це лікарня на деокупованій території Харківської області. І проєкт полягав у заміні всіх вікон, оскільки вони були побиті. А сама лікарня була центром стійкості. Впродовж важких боїв поблизу вона не припиняла працювати. Вона була лікарнею для навколишньої громади і залишається важливою для регіону. А наявність вибухостійких вікон дозволяє людям усередині продовжувати безпечно виконувати свою роботу, а людям, які потребують медичної допомоги, йти до лікарні та знати, що в цій лікарні вони будуть у безпеці

Розкажіть про програму розмінування, яка реалізується за допомогою Канади. Що саме вона включає? Чи планується розширення?

З моменту вторгнення ми вже виділили на розмінування 35,5 млн доларів.

І це низка заходів із партнерами. Зокрема, програма включає значну кількість обладнання для розмінування, навчання українського персоналу піротехніків та фахівців вибухотехнічної служби.

Ми надали 2 мільйони доларів для HALO trust (Hazardous Area Life-Support organization) - дуже відомої міжнародної організації, яка займається розмінуванням. Вони працювали в Україні ще до повномасштабного вторгнення і Канада вже підтримувала їхню роботу на сході України. Тому вони були тут і швидко змогли взятися за нові проєкти. Зараз Україна є найбільш замінованою країною світу. І якщо ми продовжуватимемо розміновувати такими темпами, як сьогодні, то пройде дуже багато років, і наші онуки ще будуть розміновувати країну! Тож фінансування, яке ми надаємо для навчання нових саперів, дійсно, дуже важливе.

Ми також надаємо обладнання більшого розміру, щоб пришвидшити процес. І ми працюємо з нашими партнерами, тому що тут ми не можемо впоратися самі. Отож, ми співробітничаємо з американською компанією Tetra Tech, з HALO trust, з нашими партнерами в Європейському Союзі. Ми всі працюємо разом, щоб допомогти утилізувати знайдені боєприпаси, які не вибухнули, і зробити це безпечно.

Нарешті, дуже важливо навчати громадян. Українські діти, українські фермери повинні розуміти знаки, розуміти небезпеку. Канада також підтримує це навчання.

Уряд Канади фінансує проєкт «Підтримка урядових реформ в Україні» (SURGe), Мінвідновлення оголосило про початок роботи в 5 регіонах, які найбільше постраждали від російської агресії. Що саме планується в рамках цієї частини проєкту?

Проєкт «Підтримка урядових реформ в Україні» (SURGe) – це програма, яка працює вже кілька років. У рамках SURGe ми можемо заплатити 27 мільйонів доларів експертам, які нададуть рекомендації щодо державної політики.

Нещодавно був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між SURGe та міністром Кубраковим. Там сказано, що ми працюватимемо разом, щоб визначити хороший спосіб підтримки місцевих громад у плануванні власного відновлення та реконструкції.

Звучить загально, бо конкретика ще тільки буде опрацьовуватися. Цей пошук знайде експертів, які можуть порадити, як вирішити проблеми. І вони нададуть цю рекомендацію, засновану на передовій світовій практиці, на дуже хорошому знанні України та українського контексту.

Які галузі економіки більш цікаві канадським бізнесменам?

Канадські інвестори вже давно цікавляться сферами сільського господарства, фінансів, фінансових послуг та енергетики, перш за все відновлюваної енергетики. Наприклад, канадська компанія Fairfax володіє частками в Astarta та Ovostar Union. Ще одна значна інвестиція Fairfax є у фінансовий сектор - ARX, Colonnade Ukraine та інші страхові компанії. В сфері відновлюваної енергетики найвідомішою інвестицією є TUI Canada.

Інтерес до цих секторів залишається, ми також бачимо зростання кількості запитань про можливості в оборонній царині, будівництві і нафтогазовій сфері.

Зараз є великий інтерес з боку бізнесу з-за кордону, адже вони розуміють, що Україна ось-ось стане масштабним будівельним майданчиком. Бізнес прагне заробляти гроші і якщо вони бачать можливості, вони їх використовують. А чи підуть вони в Україну чи в інше місце – це вже справа України. Тобто, Україні слід запропонувати сприятливе і привабливе середовище.

З якими проблемами стикався канадський бізнес (наприклад, TIU Канада), які з них залишилися/загострилися під час війни? Які системні реформи/рішення української влади необхідні для стимулювання інвестицій?

Є виклики, які Україні необхідно подолати, щоб залучити інвесторів і бізнес. Ситуація з безпекою головна, але ми всі над цим працюємо. Інший важливий фактор – це функціонування судової системи. Якщо канадські компанії збираються прийти в Україну, вони бажають знати, що їхні бізнес-інтереси захищені. І найкращим захистом є судова система, де будь-які проблеми можуть бути вирішені справедливо і чітко. Тож якщо б мені довелося обрати одну проблему, яку конче потрібно вирішити до того, як інвестори ринуть у країну, то це реформа судової системи. І я дуже рада сказати, що досягається справді важливий прогрес. І навіть під час війни ми бачимо цей поступ, рух вперед. Врешті-решт належним чином функціонуюча судова система буде добре служити всім українцям, а також міжнародним інвесторам.

Які проєкти з канадськими інвестиціями зазнали втрат внаслідок війни? Про який обсяг ми зараз говоримо?

Внаслідок російського вторгнення пошкоджено багато об’єктів, які були частиною канадських інвестицій. Але я думаю, що більше приголомшує шкода людському капіталу. Працівників цих компаній призивають або вони добровольцями йдуть на фронт, вони отримують поранення, їх вбивають. Будівлю вартістю півтора мільйона доларів, яку було зруйновано, можна відновити. Людей не повернути. Канадські інвестори в Україні відчувають цей вплив війни.

З фінансової точки зору канадські інвестори, які продовжують працювати під час війни, досягають непоганих результатів, вони є прибутковими. І це важливий знак інвесторам в Канаді: Україна є тією країною, куди можна приїхати, інвестувати і досягати успіху.

Крім того, під час війни наші країни працювали над модернізацією угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною, яка була підписана в 2017 році. Під час візиту президента Зеленського до Канади в 2019 році, було негайно вирішено, що необхідно якнайшвидше модернізувати торгову угоду і включити в неї фінансовий сектор і торгівлю послугами. Ці переговори закінчено. Тривають завершальні технічні роботи з оновлення торгової угоди. Це надсилає дуже сильний сигнал канадському бізнесу про вигідні відносини між двома країнами.

З точки зору Канади, чи є прийнятним допуск російських і білоруських спортсменів на Олімпійські ігри та інші змагання під «нейтральним» прапором?

Була заява групи країн, яку підписала Канада. У цій заяві йдеться про те, що доки існують фундаментальні проблеми і брак ясності та деталей щодо того, як російські і білоруські спортсмени можуть брати участь «нейтрально», ми вважаємо, що їх не слід допускати до змагань.

І останнє запитання. Що означає перемога України?

У першу чергу, це повернення територіальної цілісності України, що означає вигнання Росії з української території. По-друге, перемога – це консолідація всього того хорошого, що зробило українське суспільство в результаті цієї навали: соціальної згуртованості, енергії задля інновацій і волонтерства, які ми всі бачимо. Консолідація цього всього і ліквідація того, що руйнує українське суспільство зсередини, особливо корупції.