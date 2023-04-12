Політика

10:34 12.04.2023

Україна встановила теплі дипломатичні відносини з Індією - Єрмак

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Україна встановила теплі дипломатичні відносини з Індією - Єрмак

Україні вдалося встановити теплі дипломатичні відносини з Індією, написав для індійської газети The Hindu глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Нам пощастило мати теплі дипломатичні відносини з Індією, і я вважаю, що маю рацію, коли стверджую, що наші погляди схожі у двох важливих аспектах. По-перше, ми не прагнули війни з РФ. Так само, як і Індія, ми воюємо лише тоді, коли на нас нападають. По-друге, ми поділяємо переконання Індії в тому, що у світі давно відбувається розбалансування міжнародних інституцій", - написав він.

"Росія дискредитувала себе як постійного члена Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, підриваючи глобальну віру в застарілу структуру. Росія вбиває українців, викрадає дітей, здійснює геноцид нашого народу. Рада була створена після Другої світової війни з місією підтримувати мир у всьому світі - завдання, яке вона явно не змогла виконати", - зазначив Єрмак.

На його думку, "скільки б часу не знадобилося, щоб позбавити світ злочинів РФ, кампанія пана Моді щодо реформи ООН заслуговує на успіх. Україна також щиро підтримує тему нинішнього головування Індії у G20, запропоновану паном Моді".

Теги: #україна #індія #дипломатичні_відносини

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