Політика

13:35 11.04.2023

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

1 хв читати
Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Австрія заарештує президента РФ Володимира Путіна, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, якщо він опиниться на території країни, заявила міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер.

"Австрія дотримуватиметься своїх зобов'язань за міжнародним правом і кримінальним правом. Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і видача цього міжнародного ордера на арешт від МКС означає, що якщо він ступить на австрійську землю, має бути виконано арешт", - сказала вона в інтерв'ю Tagesspiegel.

Міністерка додала, що Австрія нейтральна у військовому стосунку, але в жодному разі не нейтральна в політичному.

"Ми солідарні з народом України, підтримуємо його в гуманітарному та економічному плані, але не в постачанні зброї", - наголосила вона.

 

Теги: #путін #австрія #едтштадлер

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:20 06.04.2023
Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

07:34 31.03.2023
Путін боїться направляти нових мобілізованих для участі в бойових діях в Україні

Путін боїться направляти нових мобілізованих для участі в бойових діях в Україні

15:23 30.03.2023
Питання про можливий візит Путіна до Туреччини опрацьовується, офіційного підтвердження немає - посол України

Питання про можливий візит Путіна до Туреччини опрацьовується, офіційного підтвердження немає - посол України

14:12 30.03.2023
Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

Зеленський запросив австрійських депутатів відвідати Україну і побачити, "що несе Росія Україні та світу"

09:30 29.03.2023
Зеленський: Якщо Путін відчує, що ми слабкі, він тиснутиме

Зеленський: Якщо Путін відчує, що ми слабкі, він тиснутиме

08:35 26.03.2023
Путін, імовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, припускають в Інституті вивчення війни

Путін, імовірно, намагався розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну, припускають в Інституті вивчення війни

23:55 25.03.2023
Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Міжнародна антиядерна кампанія засудила рішення Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

20:01 25.03.2023
Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

Путін заявив про намір РФ розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю

21:32 24.03.2023
Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

20:38 23.03.2023
Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

Угорщина своєю відмовою заарештовувати Путіна в разі його в'їзду продовжує обнуляти свою репутацію"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

Радник президента Сибіга: Україна готова до дипломатичного вирішення питання Криму, але не виключає військового шляху його звільнення

Навіть у воєнний час Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах - Маасікас

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

ОСТАННЄ

Україна очікує, що Індія запросить Зеленського на саміт G20, - заступниця глави МЗС

Уряд Естонії йде у відставку після парламентських виборів

Байден знову заявив про наміри балотуватися на другий термін, але поки що не готовий зробити офіційне оголошення

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Бюджетний комітет рекомендує Раді шляхом голосування визначитися щодо висловлення недовіри Пацкану

Зеленський подякував Польщі за новий пакет військової допомоги

Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

Саакашвілі закликав міжнародну спільноту чинити дипломатичний та економічний тиск на уряд Грузії

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА