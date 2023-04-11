Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Австрія заарештує президента РФ Володимира Путіна, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, якщо він опиниться на території країни, заявила міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер.

"Австрія дотримуватиметься своїх зобов'язань за міжнародним правом і кримінальним правом. Я була суддею у кримінальних справах на своїй цивільній роботі, і видача цього міжнародного ордера на арешт від МКС означає, що якщо він ступить на австрійську землю, має бути виконано арешт", - сказала вона в інтерв'ю Tagesspiegel.

Міністерка додала, що Австрія нейтральна у військовому стосунку, але в жодному разі не нейтральна в політичному.

"Ми солідарні з народом України, підтримуємо його в гуманітарному та економічному плані, але не в постачанні зброї", - наголосила вона.