Політика

15:32 07.04.2023

Саакашвілі закликав міжнародну спільноту чинити дипломатичний та економічний тиск на уряд Грузії

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Саакашвілі закликав міжнародну спільноту чинити дипломатичний та економічний тиск на уряд Грузії

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до США і міжнародної спільноти, закликаючи чинити тиск на нинішню владу Грузії.

Заяву Саакашвілі, передану його юридичним консультантом, оприлюднило видання Politico.

Він зазначив, що "Грузинська мрія" - партія, яка прийшла до влади після його відставки - була заснована і продовжує управлятися за лаштунками олігархом Бідзіною Іванішвілі - людиною, яка розбагатіла в Москві 1990-х років і, як багато хто вважає, має тісні зв'язки з Путіним.

"Незважаючи на переважну підтримку інтеграції в ЄС серед грузинського народу - за оцінками, 80% підтримують вступ, - уряд "Грузинської мрії" демонструє зростання солідарності з Росією. Незважаючи на те, що є, звісно, законні побоювання щодо відкритої ворожості до Кремля, з огляду на небезпеку, з якою стикається Грузія, переважна більшість грузинів підтримують справу України, яку уряд намагається придушити", - наголосив Саакашвілі.

З лютого, в річницю неспровокованого військового вторгнення Росії в Україну, Грузія та інші країни регіону продовжують сповзати в бік Кремля. Демократичний регрес у Грузії був відзначений публікацією Доповіді про права людини Державного департаменту США, а глобальну загрозу демократії було продемонстровано під час зустрічі між Путіним і президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Та водночас народ Грузії підтвердив свою прихильність до демократії та боротьби з такою тиранією, протестуючи на вулицях перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі. Народ Грузії, який у переважній більшості хоче вступити до Європейського Союзу і НАТО, протестував проти нещодавно оприлюдненого закону про "іноземних агентів", що вимагає від будь-якої організації, яка отримує більше ніж 20% фінансування з-за кордону, реєстрації, інакше їй висунуть кримінальні обвинувачення і накладуть солідні штрафи. За аналогією з чинним російським законом законопроєкт був спрямований на обмеження роботи незалежних журналістів і демократичних інститутів", - нагадав він.

Саакашвілі зазначив, що, перебуваючи в тюремній камері, бореться за виживання і також продовжує захищати демократію від Путіна та його союзників.

"Я політв'язень у Грузії - країні, яку я очолював як президент із 2004 до 2013 року і багато працював над переорієнтацією на демократію і Захід", - зазначив Саакашвілі.

Він наголосив, що стан його здоров'я різко погіршився за період ув'язнення.

"В ув'язненні моє здоров'я різко погіршилося; я зараз помираю. Мене систематично катували, фізично і психологічно, і нині в моєму організмі є ознаки отруєння важкими металами. Тепер я страждаю від більше ніж 20 серйозних захворювань, усі з яких розвинулися в ув'язненні", - розповів він.

Саакашвілі висловив подяку США за зусилля з протидії нападам на стратегічні партнерські відносини Грузії та тюремному ув'язненню політичних опонентів, а також їхній опозиції до закону Грузії про іноземних агентів і до швидкого демократичного занепаду країни.

"Без допомоги Конгресу й адміністрації Байдена, разом із парламентами ЄС і Великої Британії, нинішній уряд і далі заплющуватиме очі не лише на демократію, а й на верховенство права, а засади прав людини в Грузії і далі руйнуватимуться. Також стає дедалі очевиднішим, що я незабаром помру, якщо не отримаю належної медичної допомоги за межами країни. ... Моя смерть може спричинити політичний хаос у Грузії, але моє мучеництво, безумовно, вважатиметься перемогою Путіна - потужним символом для всіх лідерів цього регіону, а можливо - й усього світу, які не зможуть протистояти російському імперіалізму", - наполягає Саакашвілі.

"Я продовжую закликати США і міжнародну спільноту зробити все можливе, щоб урятувати моє життя, здійснивши дипломатичний тиск на уряд Грузії та застосувавши економічні санкції проти Іванішвілі та його соратників", - закликав він, наголосивши, що якщо Конгрес США та адміністрація Байдена зможуть разом із ЄС домогтися його звільнення за допомогою санкцій, економічних ембарго, призупинення фінансування та візових обмежень, це стане не лише ще одним ударом по Путіну, а й сильним сигналом того, що США і Європа, як і раніше, віддані ідеалам демократії, порядності та справедливості.

Теги: #саакашвілі #заява

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