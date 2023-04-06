Політика

10:20 06.04.2023

Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

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Путін намагається зобразити РФ "шанованою світовою державою", тоді як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою - ISW

Президент РФ Володимир Путін під час зустрічі, присвяченій врученню вірчих грамот главам 17 дипломатичних місій, спробував зобразити Росію як "шановану світову державу".

При цьому, як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 5 квітня, це відбувається на тлі того, як представники КНР применшують тісні відносини з Москвою.

"Посол Китаю в ЄС Фу Цун заявив, що російсько-китайську спільну заяву щодо "безмежності" їхніх зв'язків, оприлюднену в лютому 2022 р., було викривлено, назвавши "безмежність" суто "риторичною заявою", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що, за словами Фу, Китай не підтримує війну Росії проти України і не постачає Росії зброю.

"Заява Фу узгоджується з оцінкою ISW від 21 березня про те, що Путін не зміг отримати вигоди від безмежного двостороннього партнерства з Китаєм, на які він, імовірно, сподівався під час зустрічі з главою КНР Сі Цзіньпіном у Москві з 20 до 22 березня", - наголошують аналітики.

Вони також зазначають, що Кремль, ймовірно, "щосили намагається зберегти лояльність серед регіональної влади нижчого рівня, оскільки він продовжує покладати тягар фінансування війни на суб'єкти РФ".

Також повідомляється, що Олександр Лукашенко 5 квітня прибув до Москви для зустрічі з Путіним, а 6 квітня проведе зустріч із Верховною Радою Союзної держави Росії та Білорусі, проте будь-яких подробиць щодо цього в аналітиків поки що немає.

В Інституті також повідомляють про намір України припинити оборону Бахмута в тому разі, якщо з'явиться ризик оточення українських захисників російськими окупантами.

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська вийдуть із Бахмута, щоб уникнути оточення в разі потреби, але поки що не оцінює необхідність цього", - йдеться у звіті.

У ньому наголошується, що заява Зеленського узгоджується з іншими нещодавніми заявами українських офіційних осіб про те, що українське військове командування віддасть наказ про виведення військ із Бахмута, коли і якщо вони вважатимуть виведення найбільш стратегічно підходящим варіантом.

"Поки що невідомо, чи варта українська оборона Бахмута та її ефективність у закріпленні російських військ у цьому районі втрат українських військ (і ми, ймовірно, не зможемо це оцінити, доки не побачимо весняний контрнаступ України)", - уточнюють аналітики.

Що ж стосується ситуації на полі бою, то в ISW повідомляють, що російські окупанти намагаються вести позиційні бої на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, а також продовжують намагатися здійснювати наступ уздовж лінії Авдіївка - Донецьк. Також, за інформацією Інституту, загарбники, ймовірно, мають успіхи в районі Бахмута.

Водночас аналітики повідомляють, що українські військові, зі свого боку, відбивають атаки окупантів і завдають ударів по позиціях у тилу противника, застосовуючи, зокрема, диверсійні групи.

Теги: #китай #путін #isw

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