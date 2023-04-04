Політика

16:37 04.04.2023

Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

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Зеленський і Трюдо обговорили подальші потреби України у сфері безпеки

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили ситуацію на фронті та подальші потреби України у сфері безпеки.

"Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Подякував йому за 2,4 мільярда канадських доларів допомоги українському бюджету та вагому оборонну підтримку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомив президент України, у розмові сторони "детально обговорили ситуацію на полі бою і подальші потреби України у сфері безпеки".

 

Теги: #трюдо #зеленський

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