Зеленський обговорив із фон дер Ляєн підготовку 11 пакета санкцій ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підготовку 11 пакета санкцій.

"Підтримую постійний контакт із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили спільні міжнародні заходи на майбутнє. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11 пакета санкцій та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.