Політика

15:49 01.04.2023

Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

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Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно і результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках щодо реалізації Формули Миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - повідомляють у телеграм-каналі Зеленського в суботу.

 

Теги: #макрон #зеленський

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