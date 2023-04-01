Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про годинну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном.

"У годинній розмові з Еммануелем Макроном предметно і результативно обговорили оборонну взаємодію України та Франції. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках щодо реалізації Формули Миру. Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - повідомляють у телеграм-каналі Зеленського в суботу.