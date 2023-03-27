У Макрона і голови Єврокомісії у спільному візиті до Китаю будуть роздільні програми - ЄК

Президент Франції Еммануель Макрон здійснить державний візит до Китаю, і голова Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн, яка вирушає разом із ним до Пекіну, не братиме участі в заходах цього візиту, повідомив офіційний представник ЄК Ерік Мамер.

"Чому вона прямує разом із президентом Макроном? Причина дуже проста: президент Макрон запланував свій візит і запропонував їй попрямувати разом із ним", - відповів прессекретар на відповідне запитання.

Він наголосив на значенні відносин ЄС із таким великим міжнародним партнером, як Китай. Мамер зазначив, що в четвер фон дер Ляєн виступить із "дуже важливою доповіддю" про відносини з Китаєм, і це вдалий привід - здійснити потім такий візит наступного тижня.

"Але є одна деталь, яку я має вам повідомити. Її поїздка не є частиною державного візиту французького президента до Китаю. Два візити відбудуться паралельно в схожому контексті, але переговори, які ми організуємо для голови комісії, не будуть спільними з французькою делегацією. Тобто вона не братиме участі в державному візиті Франції. Але вони попрямують туди разом", - пояснив представник ЄК.

Водночас він припустив, що зустріч Макрона і фон дер Ляєн із главою КНР Сі Цзіньпіном буде спільною.

Прессекретар також повідомив, що організаційні деталі візиту голови ЄК поки що опрацьовують, і він не готовий говорити про це докладно. Водночас Мамер не виключив, що серед тем для обговорення в Пекіні будуть події в Україні.

Після саміту ЄС 24 березня в Брюсселі президент Франції, який планує візит до Китаю на початку квітня, заявив журналістам, що здійснить його в супроводі голови Європейської комісії, щоб представити Пекіну "єдиний голос (Євросоюзу)".