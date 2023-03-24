Глава МЗС України: Не думаю, що ПАР зможе "відкрито і зухвало" проігнорувати ордер МКС на арешт Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сумнівається, що Південно-Африканська Республіка у разі появи російського президента Володимира Путіна в країні зможе проігнорувати рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про ордер на його арешт.

"Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна, це їхній політичний союзник, і спільні навчання вони проводили. Але проігнорувати. Не думаю, що ПАР зможе відкрито і зухвало проігнорувати ордер МКС" , - сказав Кулеба під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, трансляція якої велася в інстаграмі у п'ятницю.

Також міністр зазначив, що це питання навіть не самого Путіна чи України, а існування МКС загалом.

"Але якщо відверто нехтуватимуть ордером МКС, то це розвалить МКС. Тому зараз суд зацікавлений у дотриманні його актів. І відповідно, ті країни, які підтримують МКС, усі включаться в кулуарно-дипломатичну битву за забезпечення виконання ордера", - сказав Кулеба.

Також він наголосив, що "краще боротися зі спробами невиконання ордера на арешт Путіна, аніж боротися за те, щоб такий ордер був у принципі виданий".

"А повірте, це все не було самоочевидно. Потрібно віддати належне МКС за те, що зважилися на таке рішення", - сказав глава МЗС.

"Такі кроки не робляться, коли "ключові гравці" не вважають, що такі кроки є реалістичними для досягнення. І насправді цей сигнал – більш важливий, ніж усе інше", - сказав Кулеба.

Крім того, міністр висловив упевненість, що справедливість буде однозначно досягнута, і рішення МКС є найважливішим сигналом.

"МКС "не існує у вакуумі". І якщо подібне обвинувачення було висунуто главі держави, яка хоч і незаконно, але є постійним членом Радбезу ООН, то суд розуміє, що за ним стоїть "сила". Нехай не всіх і кожного учасника Римського статуту, але достатня сила учасників сформована, яка здатна забезпечити виконання рішення і справедливість щодо нього", - пояснив Кулеба.

Раніше агентство Bloomberg писало, що уряд Південної Африки звернувся за юридичною консультацією щодо того, як реагувати на ордер Міжнародного кримінального суду на арешт президента РФ Володимира Путіна в разі, якщо російський лідер візьме участь у саміті БРІКС у серпні.

Водночас представники МЗС ПАР відмовилися від коментарів.