Посол США: "Зернова ініціатива" - рятувальне коло для людей, які страждають від нестачі продовольства у світі

Чорноморську зернову ініціативу важливо продовжувати та розширювати, це рятувальне коло для підтримки людей у світі, які потерпають від нестачі продовольства, наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Чорноморська зернова ініціатива - рятувальне коло для підтримки людей у світі, які найбільше потерпають від нестачі продовольства. Вона постачає українське зерно тим, хто його найбільше потребує. Лідери G7 ясно дали зрозуміти, що цю ініціативу важливо продовжувати та розширювати", - написала вона у твіттері у п'ятницю ввечері.