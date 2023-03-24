Політика

19:49 24.03.2023

Посол США: "Зернова ініціатива" - рятувальне коло для людей, які страждають від нестачі продовольства у світі

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Посол США: "Зернова ініціатива" - рятувальне коло для людей, які страждають від нестачі продовольства у світі

Чорноморську зернову ініціативу важливо продовжувати та розширювати, це рятувальне коло для підтримки людей у світі, які потерпають від нестачі продовольства, наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Чорноморська зернова ініціатива - рятувальне коло для підтримки людей у світі, які найбільше потерпають від нестачі продовольства. Вона постачає українське зерно тим, хто його найбільше потребує. Лідери G7 ясно дали зрозуміти, що цю ініціативу важливо продовжувати та розширювати", - написала вона у твіттері у п'ятницю ввечері.

Теги: #сша #позиція #зерноекспорт

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